Какими качествами характера должен был обладать средневековый купец,чтобы быть успешным в своём деле? Как вы считаете,нужны ли они в наше дни людям,занимающимся бизнесом?
История
Какими качествами характера должен был обладать средневековый купец,чтобы быть успешным в своём деле? Как вы считаете,нужны ли они в наше дни людям,занимающимся бизнесом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уверенность в себе, хитрость, красноречие, знания подходов к каждому человеку.
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