Какими качествами характера должен был обладать средневековый купец,чтобы быть успешным в своём деле? Как вы считаете,нужны ли они в наше дни людям,занимающимся бизнесом?

История

Какими качествами характера должен был обладать средневековый купец,чтобы быть успешным в своём деле? Как вы считаете,нужны ли они в наше дни людям,занимающимся бизнесом?

Автор: Гость