Какими личными качествами обладали Тиберий и Гай Гракхи ? Могла ли их мать Корнелия гордиться своими сыновьями

Вы имеете ввиду Корнелию, мать Тиберия и Гая Гракхов? если да, то ответ однозначен. ДА! 2 ее сына погибли, претворяя в жизнь реформы, против обогащения единиц/ римской знати/ и обнищания всего народа. 1.В 134 году до н. э. Тиберий Гракх выдвинул свою кандидатуру на выборах в народные трибуны, ведь по отцу он принадлежал к знатному плебейскому роду. Народ с восторгом проголосовал за Тиберия Гракха, известного своим умом и благородством души. Тиберий Гракх предложил народному собранию и сенату принять закон о земельной реформе. Римская знать столетиями пользовалась землями, принадлежавшими всем римлянам, и богатела. Тиберий Гракх предложил вернуть эти земли государству и затем разделить их между беднейшими римскими гражданами, неимущими крестьянами. Народное собрание приняло этот закон. Для его осуществления была создана комиссия, которую возглавил Тиберии Гракх. В нее вошел и его брат Гай. Дела комиссии продвигались непросто. Знатные и богатые римляне сопротивлялись осуществлению закона. И в конечном итоге сенаторы убили его в ходе кровавой драки в народном собрании. Тиберий погиб от удара в голову. Его труп бросили в Тибр, а сторонников арестовали и судили. Предложенная Тиберием Гракхом земельная реформа не была осуществлена. Кровавые события в Риме, когда брат пошел на брата, а народ оказался ввергнутым в кровопролитие, стали началом затяжного периода гражданских войн.