Какими особенностями характеризуются клетки грибов? Какую функцию выполняют гр??бы в природе? Какими особенностями обладает организм лишайников?
Биология
Какими особенностями характеризуются клетки грибов? Какую функцию выполняют гр??бы в природе? Какими особенностями обладает организм лишайников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Грибы - гетеротрофы. Грибы сочетают в себе признаки растений и животных. Вегетативное тело грибов — это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением. 2) В природе: а) играют значительную роль (наряду с бактериями) в круговороте веществ; б) почвенные грибы играют важную роль в процессах почвообразования; в) являются санитарами планеты, уничтожая и минерализуя остатки отмерших растений и животных. и 3) Лишайники - симбиоз гриба и водоросли. Они не прихотливы, обитают по всюду. Есть такая способность - впадать в анабиоз, в котором они переносят неблагоприятные условия.
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