Какими правами обладали монахи, рыцари, и какие обязанности они имели?

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Какими правами обладали монахи, рыцари, и какие обязанности они имели?
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