Какими причинами были вызваны конфликты между Испанией и Англией, Испанией и Нидерландами?

Главными причинами конфликтов были: 1) фанатичная приверженность Испании католицизму и стремление защищать интересы католической церкви. 2) испанские законы препятствовали ввозу английской шерсти на суконные мануфактуры Нидерландов, что наносило огромные убытки и Англии, и Нидерландам. т.е. можно сделать вывод, что в основе конфликтов лежали, прежде всего, религиозные и экономические причины.