Какими примерами из своей жизни вы можете доказать,что язык-это средство общения?

Язык - это средство общения. Без него мы не можем договориться о чем-то, не можем предложить свою точку зрения. Не так давно, когда мы шли гулять с друзьями, меня попросили о том, что бы я сбегал купил мороженое всем. Я не был против. Меня попросили купить 3 шоколадных. Когда я зашел в магазин - на против меня стояла довольно страшная продавщица. У меня отнялся язык, я ей сказал только "Мороженое можно?" И она дала мне обычный пломбир. Я пришел к друзьям с пломбиром и не смог объяснить почему не купил шоколадных. Это доказывает, что язык является средством общения и понимания людей.