Какими способами римляне принуждали невольников к тяжелому труду?Какие обязанности были у рабов в богатом доме?

1)физическими наказаниями 2)В богатых домах рабы,были прислугами.Они готовили пищу для всей семьи,убирались в комнатах своих хозяев,стирали белье,следили за садом и работали на кофейных полях,если такое имелось у хозяев. Также у рабов был старший, которого все слушали и подчинялись ему.СТАРШИЙ РАБ мог решить любой спор,помочь советом,также с ним советовались по разныи вопросам.