Какими тремя словами можно охарактеризовать культуру западной европы 5-9 веках

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Какими тремя словами можно охарактеризовать культуру западной европы 5-9 веках
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