Какими ты представляешь горошинок 1 горршина скромная 2 горршина сонная 3 горошина покорная 4 горошина мечтательная 5 горошна хвастливая ?

Литература
Какими ты представляешь горошинок 1 горршина скромная 2 горршина сонная 3 горошина покорная 4 горошина мечтательная 5 горошна хвастливая ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. горошина скромная;2.горошина мечтательная.  я в этом не уверена но по мне это правильно
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