Каккие вы знаете средства связи пркдложений в тексте???

Типы связи:1)Согласование-зависимое слово согласуется с главным в роде,числе,падеже или в числе и падеже.Например:Жаркий полдень;ранняя весна;старшие братья и т д. 2)Управление-зависимое слово ставится в том же падеже,которого требует главное слово.Например: тормозить движение;препятствовать движению и т д. 3)Примыкание-зависимое неизменяемое слово,применяется к главному по смыслу.Например:уехал учиться;прибежал быстро;сказал волнуясь и т д.