Какоаа вероятность того что случайно выбраное двузначное число дедится на 8?Ответ округлите до сотых
Математика
Какоаа вероятность того что случайно выбраное двузначное число дедится на 8?Ответ округлите до сотых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего двузначных чисел 90: 99 - 9 = 90 из них на 8 делятся 11 чисел. Это числа: 16 56 96 24 64 32 72 40 80 48 88 11 : 90 ≈ 0,12 - вероятность того, что случайно выбранное двузначное число делится на 8 Ответ: 0,12
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