Какоаа вероятность того что случайно выбраное двузначное число дедится на 8?Ответ округлите до сотых

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Всего двузначных чисел 90: 99 - 9 = 90 из них на 8 делятся 11 чисел. Это числа: 16 56 96 24 64 32 72 40 80 48 88 11 : 90 ≈ 0,12 - вероятность того, что случайно выбранное двузначное число делится на 8 Ответ: 0,12