Какоаа вероятность того что случайно выбраное двузначное число дедится на 8?Ответ округлите до сотых

Математика
Какоаа вероятность того что случайно выбраное двузначное число дедится на 8?Ответ округлите до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего двузначных чисел 90: 99  - 9 = 90 из них на 8 делятся 11 чисел. Это числа: 16   56  96 24   64 32   72 40   80 48   88 11 : 90 ≈ 0,12 - вероятность того, что случайно выбранное двузначное число делится на 8 Ответ: 0,12
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