Какоц знак преринания ставится в когце пословицы: Веселье делу не помеха

Какоц знак преринания ставится в когце пословицы: Веселье делу не помеха

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Знак восклицания!!!!!!!!!!!!
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