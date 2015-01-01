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какое число будет 10-ым по ряду: 35;25;50;70;65;115;...
какое число будет 10-ым по ряду: 35;25;50;70;65;115;...
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Вариант ответа- буква Б-95.
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