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какое число будет десятым в ряду? 35,25,50,70, 65,115
какое число будет десятым в ряду? 35,25,50,70, 65,115
Ответ(ы):
Ответил Гость:
35; 25; 50; 70; 65; 115; 105;130;150;145
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