Какое число будет следующим в последовательности чисел: 4, 11, 25, 53? Варианты ответов 158 109 103 Помогите пожалуйста

Математика
Какое число будет следующим в последовательности чисел: 4, 11, 25, 53? Варианты ответов 158 109 103 Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Нуу, по идеи будет 109. Если конечно я правильно посчитала. 
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