Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
какое число будет следующим в ряду?120, 46, 24, 230, 6, 920...
какое число будет следующим в ряду?120, 46, 24, 230, 6, 920...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
120 > 24 в 5 раз 46 < 230 в 5 раз 24 > 6 в 4 раза 230 < 920 в 4 раза 6 > 2 в 3 раза Ответ : 2
Похожие вопросы
Прочитай.подумай,в какие группы можно объединить данные сочетания слов.распредели их по группам и запиши.сочетания слов; сильно дует; ветер дует;ду...
Помогите разделить на абзацы ?)) пожалуйста Чехов устами доктора Астрова выразил удивительную мысль о том, что леса учат человека понимать прекрасн...
Каковы различия во взглядах Исократа и Демосфена ?,к чему призывал каждый из них?
Помогите. Найдите НОД(420,1400); (2079,1089),(312,486),(2695,4235) а главное объясните как находить НОД:)
від чого залежить поріг слухової чутливості
7^(sin3x)*3^(2sin3x)=63^(cos3x)помогите пожалуйста
последовательность задана условиями с1=-5, сn+1=cn-2 найдите c9
Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента фтора, хлора, брома, йода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. ...
В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом C проведена биссиктриса EF ПРИЧЁМ FC =13см найдете расстояние от F до прямой DE
составьте простые и сложные предложения с глаголами- синонимами: хотеть, желать, стремиться, ждать
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск