какое число будет следующим в ряду?120, 46, 24, 230, 6, 920...

какое число будет следующим в ряду?120, 46, 24, 230, 6, 920...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
120 > 24 в 5 раз 46 < 230 в 5 раз 24 > 6 в 4 раза 230 < 920 в 4 раза 6 > 2 в 3 раза  Ответ : 2 
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