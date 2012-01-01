Какое число будет выведено в результате выполнения следующей программы? Постарайтесь ответить без запуска программы в среде программирования. function F(N: integer) : longin t; begin Result := 1; if N gt; ...
Какое число будет выведено в результате выполнения следующей программы? Постарайтесь ответить без запуска программы в среде программирования. function F(N: integer) : longin t; begin Result := 1; if N gt; 0 then Result := F(N-1) +1; end; begin Writeln(F(2012)); end.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ответ: 2013