Какое число можно поставить вместо звездочки число 627* чтобы оно делилось нацело на 5 и на 3

Обратимся к признакам делимости на 5 и на 3. 1) Число делится на 5, если и только если его последняя цифра делится на 5, т.е. равна 0 или 5. 2) Число делится на 3, если и только если сумма всех его цифр равна 3. Попробуем поставить на место звёздочки 0 и 5 и посмотрим, будет ли число делиться на 3. 6270: 6+2+7+0 = 15 - делится на 3 6275: 6+2+7+5 = 20 - не делится на 3 Ответ: 0