Какое число молекул N содержится в m = 2 кг кислорода? какова масса m0 одной молекулы ??ислорода? М02 = 32 * 10^-3 кг/моль
Физика
Какое число молекул N содержится в m = 2 кг кислорода? какова масса m0 одной молекулы ??ислорода? М02 = 32 * 10^-3 кг/моль
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