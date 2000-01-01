Какое действие надо выполнить, чтобы найти неизвестное первое слагаемое в каждом из равенств? м+1534=2000 R+910=1300
Математика
Какое действие надо выполнить, чтобы найти неизвестное первое слагаемое в каждом из равенств? м+1534=2000 R+910=1300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
м+1534=2000 м=2000-1534 м=466 R+910=1300 R=1300-910 R=390
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