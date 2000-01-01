Какое действие надо выполнить, чтобы найти неизвестное первое слагаемое в каждом из равенств? м+1534=2000 R+910=1300

Математика

Какое действие надо выполнить, чтобы найти неизвестное первое слагаемое в каждом из равенств? м+1534=2000 R+910=1300

Автор: Гость