какое действие оказывает свет на органы чувств человека и на природу Земли.Свойства света

Физика
какое действие оказывает свет на органы чувств человека и на природу Земли.Свойства света
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
влияние солнечного света на органы чувств человека: выработка витамина D (противорахитного витамина), в коже вырабатывается пигмент(загар) и т.д на природу земли: солнечный свет участвует в фотосинтезе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
где располагаются мужские и женские гаметофиты у лилии(цветка)??
Ответить
Физика
Автомобиль снимают фотоаппаратом, фокусное расстояние объективная которого равна 20 см. С какого расстояния фотографируют автомобиль, если пленка н...
Ответить
Алгебра
{3x+4y=2 {x-y=3 это общая система помогите пожайлуста
Ответить
Математика
помогите на острове зе зе устроили турнир пять шустрых шемпанзе аз ти ви би и кир на сколько мест отстал от би упрямец ти на сколько выше аз стоит ...
Ответить
Українська література
Международное экономическое значение магистрали?????
Ответить