какое действие оказывает свет на органы чувств человека и на природу Земли.Свойства света
Физика
какое действие оказывает свет на органы чувств человека и на природу Земли.Свойства света
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
влияние солнечного света на органы чувств человека: выработка витамина D (противорахитного витамина), в коже вырабатывается пигмент(загар) и т.д на природу земли: солнечный свет участвует в фотосинтезе.
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