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какое еще название закрепилось за гуситами?а)чернорубашечники б)бородачи в)богоборцы г)чашники
какое еще название закрепилось за гуситами?а)чернорубашечники б)бородачи в)богоборцы г)чашники
Ответ(ы):
Ответил Гость:
в) богоборцы кажется
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