какое еще название закрепилось за гуситами?а)чернорубашечники б)бородачи в)богоборцы г)чашники

какое еще название закрепилось за гуситами?а)чернорубашечники б)бородачи в)богоборцы г)чашники

Ответ(ы):

Ответил Гость:
в) богоборцы кажется
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