Какое фонетическое явление наблюдается при образовании причастий брошенный(бросить), разбуженный (разбудить), приглашенный (пригласить)?

Гость: Гость:

Бросить–суффикс И = брошенный–суффикс ЕНН, разбудить–суффикс И = разбужденный–суффикс ЕНН, пригласить–суффикс И = приглашенный–суффикс ЕНН. При образовании трех этих причастий используется суффикс ЕНН, также как и в, например, подарИть=подарЕННый.