Какое фонетическое явление наблюдается при образовании причастий брошенный(бросить), разбуженный (разбудить), приглашенный (пригласить)?
Разное
Какое фонетическое явление наблюдается при образовании причастий брошенный(бросить), разбуженный (разбудить), приглашенный (пригласить)?
Ответ(ы):
Гость:
Бросить–суффикс И = брошенный–суффикс ЕНН, разбудить–суффикс И = разбужденный–суффикс ЕНН, пригласить–суффикс И = приглашенный–суффикс ЕНН. При образовании трех этих причастий используется суффикс ЕНН, также как и в, например, подарИть=подарЕННый.
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