Какое(-ие) из предложенных суждений является(-ются) верным(-и)? Текст - единица синтаксиса. Описание, рассуждение и повествование не могут объединяться в одном тексте. ВЕСЕЛО ХОХОЧЕТ — это предложение.

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Какое(-ие) из предложенных суждений является(-ются) верным(-и)? Текст - единица синтаксиса. Описание, рассуждение и повествование не могут объединяться в одном тексте. ВЕСЕЛО ХОХОЧЕТ — это предложение.

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