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Какое из чисел 1,2,3, является корнем уравнения х*х=4х-4
Какое из чисел 1,2,3, является корнем уравнения х*х=4х-4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Смотри если x*x это обозначает 1*1=1 значит x*x=1 потом 4x-4 это уже реши сам а ответ1
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