Какое из данных выражений является записью разности произведения чисел aи b и числа c? A) a-bc Б) ab-c B) a(b-c) Г) (a-b)c

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Какое из данных выражений является записью разности произведения чисел aи b и числа c? A) a-bc Б) ab-c B) a(b-c) Г) (a-b)c

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