Какое из данных ниже выражений при любых значениях n равно произведению 8 • 2n? 1)16n 2) 23n 3) 2n + 3 4) 8n + 1
Алгебра
Какое из данных ниже выражений при любых значениях n равно произведению 8 • 2n? 1)16n 2) 23n 3) 2n + 3 4) 8n + 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 выражение при любых значений n равно 8*2n так как 8*2n это и есть 16n
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