Какое из неравенств неверно? а)8-(-5)=13 б)7,5-(-0,5)=8 в)0-(-8)=8 г)-шесть целых одна вторая-шесть целых одна вторая=0
Математика
Какое из неравенств неверно? а)8-(-5)=13 б)7,5-(-0,5)=8 в)0-(-8)=8 г)-шесть целых одна вторая-шесть целых одна вторая=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) там получится отрицательное число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Впиши в столбик слова - бак вез крошка припиши рядом такие однокареные для которых эти слова станут проверочными
Математика