Какое из неравенств неверно? а)8-(-5)=13 б)7,5-(-0,5)=8 в)0-(-8)=8 г)-шесть целых одна вторая-шесть целых одна вторая=0

Математика
Какое из неравенств неверно? а)8-(-5)=13 б)7,5-(-0,5)=8 в)0-(-8)=8 г)-шесть целых одна вторая-шесть целых одна вторая=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) там получится отрицательное число
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