Какое из перечисленных слов имеет значение (равнодушный, безразличный)? беспристрастный, апатичный, аполитичный, безнравственный
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Какое из перечисленных слов имеет значение (равнодушный, безразличный)? беспристрастный, апатичный, аполитичный, безнравственный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Апатичный.Это слово значит вялый, равнодушный
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