Какое из приведенных соединений будет легче всего вступать в реакцию нуклеофильного замещения атома хлора?

Химия
Какое из приведенных соединений будет легче всего вступать в реакцию нуклеофильного замещения атома хлора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это 1. NO2-ориентант первого рода, значит реакция идет легче других.
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