Какое из приведенных соединений будет легче всего вступать в реакцию нуклеофильного замещения атома хлора?
Химия
Какое из приведенных соединений будет легче всего вступать в реакцию нуклеофильного замещения атома хлора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это 1. NO2-ориентант первого рода, значит реакция идет легче других.
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