какое из следующих утверждений верно? один из смежных углов острый, а другой тупой. площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон. все х орды одной окружности равны между собой
какое из следующих утверждений верно? один из смежных углов острый, а другой тупой. площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон. все х орды одной окружности равны между собой
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон. Первое утверждение неверно: случай когда 90 и 90 не подходит. Третье утверждение тоже неверно.