какое из следующих утверждений верно?1) у любой трапеции боковые стороны равны 2) площадь прямоугольника равна произведению длин его смежных сторон 3)центр описанной около треугольника окружности всегда лежит вн...

какое из следующих утверждений верно?1) у любой трапеции боковые стороны равны 2) площадь прямоугольника равна произведению длин его смежных сторон 3)центр описанной около треугольника окружности всегда лежит внутри этого треугольника

по-любому 2.. 1е-не так т.к. трапеции есть равнобедренные прямоугольные и вовсе с разными сторонами..3е- не так т.к. у тупоугольного треугольника за пределами лежит центр