Какое из свойств определяет функцию книги: Название Число страниц Цена Качес??во илюстрация наличие текста
Информатика
Какое из свойств определяет функцию книги: Название Число страниц Цена Качес??во илюстрация наличие текста
Ответ(ы):
Гость:
Наличие текста. Потому что текст-главное в книге.
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