Какое из свойств определяет функцию книги: Название Число страниц Цена Качес??во илюстрация наличие текста

Информатика
Какое из свойств определяет функцию книги: Название Число страниц Цена Качес??во илюстрация наличие текста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наличие текста. Потому что текст-главное в книге.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Спільнокореневі дієслова до слова сніжинки
Ответить
Математика
Помогите сколько в 9 ч55мин минут
Ответить
Информатика
Разработайте проект, в котором у пользователя вашей программы сначала запрашиваются величины трѐх сторон треугольника а, b, c,а затем вычисляется...
Ответить
Биология
Выдилительная система пингвинов
Ответить
Английский язык
Можете помочь? составьте предложение из английский букв это срочно а я мало что знаю о английском :(
Ответить