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Какое из трех видов излучений не отклоняется магнитным полем
Какое из трех видов излучений не отклоняется магнитным полем
Ответ(ы):
Ответил Гость:
гамма излучение не отклоняется магнитным полем.
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