Какое из трёх чисел является значением суммы двух других? А какое-значением разно??ти? 8,6,14. 9,3,12. 7,5,12.

Математика

Какое из трёх чисел является значением суммы двух других? А какое-значением разно??ти? 8,6,14. 9,3,12. 7,5,12.

Автор: Гость