Какое из трёх чисел является значением суммы двух других? А какое-значением разно??ти? 8,6,14. 9,3,12. 7,5,12.

Математика
Какое из трёх чисел является значением суммы двух других? А какое-значением разно??ти? 8,6,14. 9,3,12. 7,5,12.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суммы 14,12,12 разности 8/6,9/3,7/5
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