Какое из утверждений ложное: 1. Капуста - растение , которое добывает себе пищу с помощью зелёных листьев из воздуха и с помощью корней - из почвы.2. Гриб трутовик - своеобразное растение. Он питается веществами, кот...

Какое из утверждений ложное: 1. Капуста - растение , которое добывает себе пищу с помощью зелёных листьев из воздуха и с помощью корней - из почвы.2. Гриб трутовик - своеобразное растение. Он питается веществами, которые вырабатывают другие организмы. Добывая себе пищу, он поселяется на деревьях, врастает в древесину гостеприимного хозяина и разрушает её.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) не верно так как капуста не питается с помощью листьев. Она только с помощью корней питается!
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