Какое из утверждений ложное: 1. Капуста - растение , которое добывает себе пищу с помощью зелёных листьев из воздуха и с помощью корней - из почвы.2. Гриб трутовик - своеобразное растение. Он питается веществами, кот...

Какое из утверждений ложное: 1. Капуста - растение , которое добывает себе пищу с помощью зелёных листьев из воздуха и с помощью корней - из почвы.2. Гриб трутовик - своеобразное растение. Он питается веществами, которые вырабатывают другие организмы. Добывая себе пищу, он поселяется на деревьях, врастает в древесину гостеприимного хозяина и разрушает её.