Какое из утверждений об атмосфере является верным?1- образование облаков происходит при нагревании воздуха. 2- ветер дует из областей высокого давле ния в области с низким давлением. 3- муссоны зимой дуют с океан...

Какое из утверждений об атмосфере является верным?1- образование облаков происходит при нагревании воздуха. 2- ветер дует из областей высокого давле ния в области с низким давлением. 3- муссоны зимой дуют с океана на материк. 4- в составе атмосферного воздуха преобладает кислород.