Какое из утверждений верное?Капуста - растение. Оно добывает себе пищу на свету с помощью зелёных листьев - из воздуха и с помощью корней - из почвы.Г риб трутовик - своеобразное растение. Он питается веществами, кото...

Какое из утверждений верное?Капуста - растение. Оно добывает себе пищу на свету с помощью зелёных листьев - из воздуха и с помощью корней - из почвы.Г риб трутовик - своеобразное растение. Он питается веществами, которые вырабатывают другие организмы. Добывают себе пищу, он поселяется на деревьях, вырастае в древесину гостеприимного хозяина и разрушает её.