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Какое из веществ проводит электрический ток:
Какое из веществ проводит электрический ток:
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вода, металы, фольга (не всегда)
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