Какое кол-во теплоты необходимо для нагревания от 200 до 600 градусов, Стального слитка массой 45 кг?

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Какое кол-во теплоты необходимо для нагревания от 200 до 600 градусов, Стального слитка массой 45 кг?

Автор: Гость