Какое кол-во теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого про температуре -20C? A)2065 кДж В) 1146 кДж С) 206,5 кДж D)114,6 кДж

Физика

Какое кол-во теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого про температуре -20C? A)2065 кДж В) 1146 кДж С) 206,5 кДж D)114,6 кДж

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