Какое кол-во теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого про температуре -20C? A)2065 кДж В) 1146 кДж С) 206,5 кДж D)114,6 кДж
Физика
Какое кол-во теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого про температуре -20C? A)2065 кДж В) 1146 кДж С) 206,5 кДж D)114,6 кДж
Ответ(ы):
Гость:
Нагрев до 0градусов Q1=mc(20-0)=3кг*2100*20=126000Дж ПлавлениеQ2=лямбда(греческая) *m=340000 Джкг *3кг=10020000 ВсегоQ=Q1+Q2 = 126000+1020000=1146000 Дж=1146 кДж ОТВЕТ: В
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