Какое количество эфира, взятого при температуре 35 градусов С, выкипело, если ему б??ло сообщено 6 кДж теплоты?

Физика
Какое количество эфира, взятого при температуре 35 градусов С, выкипело, если ему б??ло сообщено 6 кДж теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M= Q/L m= 6 кДж / 353 кДж = 0,017 кг
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