Какое количество эфира, взятого при температуре 35 градусов С, выкипело, если ему б??ло сообщено 6 кДж теплоты?

Физика

Какое количество эфира, взятого при температуре 35 градусов С, выкипело, если ему б??ло сообщено 6 кДж теплоты?

Автор: Гость