Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлождении от 100 до 0°С? Какое количество энергии выделится, если вместо воды взять столько же парп при 100°С ? С формулами и дано.
Физика
Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлождении от 100 до 0°С? Какое количество энергии выделится, если вместо воды взять столько же парп при 100°С ? С формулами и дано.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=2кг t1=0 t2=100 c=4200 _____________ Q=cm(дельта)t дельтаt=t2-t1 _____________ дельтаt=100 градусів - 0 градусів = 100 грідусів Q=4200*2кг*100градусів=840000Дж=840кДж
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