Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлождении от 100 до 0°С? Какое количество энергии выделится, если вместо воды взять столько же парп при 100°С ? С формулами и дано.

Физика

Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлождении от 100 до 0°С? Какое количество энергии выделится, если вместо воды взять столько же парп при 100°С ? С формулами и дано.

Автор: Гость