Какое количество моль фосфорной кислоты должно прореагировать с 4% раствором гидроксид калия массой 250грамм до образования фосфат калия

Химия

Какое количество моль фосфорной кислоты должно прореагировать с 4% раствором гидроксид калия массой 250грамм до образования фосфат калия

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