Какое количество моль фосфорной кислоты должно прореагировать с 4% раствором гидроксид калия массой 250грамм до образования фосфат калия
Химия
Какое количество моль фосфорной кислоты должно прореагировать с 4% раствором гидроксид калия массой 250грамм до образования фосфат калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(KOH)(р-р) = 250г ω(KOH) = 4% Найти: n(H3PO4) -? Решение H3PO4+3KOH = K3PO4 + 3H2O m(KOH) = ω*m(р-ра) = 0.04*250 = 10 г n(KOH) = m/M = 10г/56 г/моль = 0,18 моль n(KOH) = 3n(H3PO4) = 0,18 моль => n(H3PO4) = 0,06 моль (по уравнению реакции)
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