Какое количество молекул пировиноградной кислоты образуетсмя,если в гликолизе п??иняло участие 3 моль глюкозы?
Биология
Какое количество молекул пировиноградной кислоты образуетсмя,если в гликолизе п??иняло участие 3 моль глюкозы?
Ответ(ы):
Гость:
Если берём 1 моль глюкозы, получится 2 моля ПВК. Соответственно, если взять 3 моля глюкозы, то получится 6 ПВК
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду - 13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метра. ткани.Сколько метров ткани изр...
Английский язык
Химия
Помогите пожалуйста. А 1. Смесью веществ в отличие от чистого вещества является: 1) алюминий 3) магний. 2) водопроводная вода 4) углекислый...
Математика
Между двумя портами 484 км. Из них одновременно вышли навстречу друг другу два тепл??хода и встретились через 4 ч после начала движения. Скорость о...