Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температуре 0°C

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Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температуре 0°C
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Q1=m*лямбда; Q2=m*c*(t2-t1) Q1=5кг*340000Дж/кг=1700000Дж Q2= 5кг*2100Дж/кг*градус цельсия * 10градусов цельсия= 735000Дж Q=Q1+Q2 Q=1700000+735000=2435кДж
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