Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой кастрюле массой 300 г от 20 до 100 градусов Цельсия? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), алюминия 920 Дж/(кг С) , плотность воды 1000 кг/м3)
Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой кастрюле массой 300 г от 20 до 100 градусов Цельсия? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), алюминия 920 Дж/(кг С) , плотность воды 1000 кг/м3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=p*V1=1000*3/1000=3 кг Для нагревания воды Q1=c1*m1*(t2-t1) Для нагревания кастрюли Q2=c2*m2*(t2-t1) Q=Q1+Q2=(t2-t1)*(c1*m1+c2*m2)=(100-20)*(4200*3+920*0,3)=1030080 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык