Какое количество теплоты передаст окружающим телам кирпичная печь массой 2 т при охлаждении ее от 40 градусов до 15 градусов?
Разное
Какое количество теплоты передаст окружающим телам кирпичная печь массой 2 т при охлаждении ее от 40 градусов до 15 градусов?
Ответ(ы):
Гость:
Q=cm(t2-t1) где Q это количество теплоты, а с удельная теплоёмкость,посмотри с кирпича в инете и подставь
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