Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу

Физика

Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу

Автор: Гость