Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу
Физика
Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=2кг t=15 Q-? Решение. Q=cmt c=4200 Q=4200*2*15=126000Дж=126кДж Ответ.126кДж.
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