Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу

Физика
Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=2кг t=15 Q-? Решение. Q=cmt c=4200 Q=4200*2*15=126000Дж=126кДж Ответ.126кДж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Переведите числа в десятичную систему счисления(в скобках указываю систему!!!) 10110101110(2)= 7341(8)=
Ответить
Математика
В на­ча­ле года число або­нен­тов те­ле­фон­ной ком­па­нии «Юг» со­став­ля­ло 300 тыс. че­ло­век, а в конце года их стало 345 тыс. че­ло­век. На ск...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Одно издательство выпустило к новому учебному году 98 тысяч экземпляров учебников для 4 и 5 классов. На сколько ...
Ответить
Английский язык
Read the dialogue and circle the true statements after it
Ответить
Физика
По поверхности воды в озере волна распроспростроняется со скоростью 6м/с.каковы п??риод и частота колебаний бакена,если длина волны 3м? срочно надо
Ответить