Какое количество теплоты выдилится при затвердевании воды массоц 2 кг взятой при ??емпературе 15 градусов
Физика
Какое количество теплоты выдилится при затвердевании воды массоц 2 кг взятой при ??емпературе 15 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю надо 15×2 =30 при 30 градусов
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